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Общество1 декабря 2021 8:36

В Хабаровском крае пройдет чемпионат по робототехнике

Дети от пяти до семнадцати лет посоревнуются в восьми номинациях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае пройдет чемпионат по робототехнике

В Хабаровском крае пройдет чемпионат по робототехнике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае с 17 по 18 декабря пройдет чемпионат по робототехнике «TECHNO Старт». Вторые региональные соревнования проведут очно-дистанционно. Очная часть состоится на площадке центра цифрового образования «IT-куб».

- Чемпионат организован для детей от пяти до семнадцати лет. Они посоревнуются в восьми номинациях. Также, для детей проведут интерактивно-образовательную программу и лотерею - рассказали в пресс-службе правительства края.

Регистрация на чемпионат «TECHNO Старт» ведется с 1 по 16 декабря.

КОНКРЕТНО

Зарегистрироваться для участия могут все желающие дети от 5 до 17 лет. Номер телефона для справок: +7-924-935-65-75.