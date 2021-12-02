«Хабаровские авиалинии» запустили рейсы до Чегдомына Фото: Правительство Хабаровского края

До поселка Чегдомын из Хабаровска вновь начали летать самолеты. «Хабаровские авиалинии» возобновили авиасообщение с отдаленным населенным пунктом после того, как там замерзла взлетно-посадочная полоса, сообщили в правительстве региона.

– До конца 2021 года рейсы в Чегдомын будут выполняться по вторникам и четвергам самолетом Л-410. С января 2022 года для удобства пассажиров частота полетов увеличится до 3 раз в неделю, это вторник, четверг и суббота,– рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Дети до 12 лет из пункта А в пункт Б смогут добраться за 2765 рублей. Взрослый билет обойдется в 5525 рублей. Льготный тариф на это направление не распространяется.

КОНКРЕТНО

Приобрести авиабилеты на рейс можно в любом билетном агентстве страны, в том числе через онлайн-агрегаторы, на сайте компании «Хабаровские авиалинии», а также в кассах аэропорта Хабаровска или аэровокзала Чегдомына.

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