Благотворительный спектакль показали особенным хабаровчанам Фото: Администрация Хабаровска

В центре «Бенефис» в Индустриальном районе хабаровчанам с ограниченными возможностями здоровья представили спектакль. Артисты рассказали зрителям историю солдата, который преодолевает трудности в своей жизни. Всего спектакль смогли посмотреть 50 жителей района.

- Мы хотели бы пригласить еще больше детей, но так как в регионе до сих пор действуют антиковидные ограничения, такой возможности у нас нет. В конце спектакля мы вручили всем детям сладкие подарки от нашего комитета, - рассказала Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом Хабаровска.

Напомним, что Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. В честь праздника в разных районах города проходят мероприятия для детей с ОВЗ.

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