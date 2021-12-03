Медикам Хабаровского края вручили ключи от служебных квартир Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается выдача квартир медицинским работникам. Служебное жилье накануне получили еще три человека, сообщили в региональном правительстве.

Всего с прошлого года медики края получили ключи от 74 квартир.

– Впервые за всю постсоветскую историю нашим специалистам выдали служебное жилье – его получили медицинская сестра и 2 врача в новом доме. Уверена, выдача служебного жилья позволит закреплять молодых докторов в учреждениях края, – рассказала заместитель главного врача больницы Оксана Нейфельд.

Чтобы как можно больше врачей получили квадратные метры от государства, сейчас решается вопрос со строительством 7 домов на 498 квартир. В следующем году планируется передать в собственность медучреждений не менее 15 квартир для медицинского персонала.

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