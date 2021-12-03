Человек, похожий на губернатора Хабаровского края, помог откопать машину ДПС

На опубликованных кадрах видно, как группа людей толкает машину ДПС Фото: Скриншот с видео

Хабаровские паблики обсуждают видео, на котором человек, похожий на главу Хабаровского края, помогает выкапывать из снега машину ДПС. Лица мужчины на кадрах не видно из-за сильной пурги. Но некоторые комментаторы утверждают, что на видео именно Михаил Дегтярев.

На опубликованных кадрах видно, как группа людей толкает машину ДПС, застрявшую на дороге во время сильной метели. Высокий мужчина в шапке-ушанке в это время откапывает авто. Именно его приняли за губернатора региона. Происходило все, по неподтвержденной информации, на комсомольской трассе в районе Маяка.

Видео было снято из машины, которая остановилась за застрявшим патрулем. Комментаторы предположили, что это был кортеж главы края. Некоторые пользователи утверждают, что ехали вслед за авто Михаила Дегтярева.

- Вчера действительно была страшная ситуация на трассе Хабаровск-Комсомольск. Сами попали в нее. И действительно, за машиной Дегтярева мы выезжали на Маяк около 13:00. Побывав в том кошмаре, не исключено, что и он сам откапывал! - написала пользовательница соцсетей.