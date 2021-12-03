Из Хабаровского края в Корею отправили 17 тонн морских деликатесов Фото: Правительство Камчатского края

Крупная партия морских деликатесов отправлена из Хабаровского края в Корею. 17 тонн краба и красной икры перед тем, как экспортировать за рубеж, проверили специалисты регионального управления Россельхознадзора.

Организатором отправки стала артель «Иня». Партия яств включает себя 12 тонн синего и камчатского крабов, а также около пяти тонн красной икры. Деликатесная продукция была произведена в ходе путины 2021 года в Охотском районе.

- Продукция водных биологических ресурсов прошла необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям страны-импортера по показателям безопасности. Транспортное средство с морепродуктами прошло дезинфекционную обработку, - рассказал государственный инспектор Сергей Рубанов.

Отметим, что с начала года из Хабаровского края морские деликатесы уже отправлялись в Китай, Японию и Корею.

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