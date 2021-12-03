Зону произрастания Лотосов Комарова возьмут под дополнительную защиту в Хабаровском крае. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».

Одно из чудес Хабаровского края - лотос Комарова - решено взять под дополнительную охрану. Согласно статусу памятника природы, неприкосновенным является только само озеро, а территория вокруг - уязвима.

- Я подписал документ, согласно которому региональный памятник природы «Заросли лотоса» возьмут под особую охрану. Здесь речь идет о территории произрастания лотосов на озере Цветочном возле сел Улика-Павловка и Улика-Национальное в Хабаровском районе, - сообщил Михаил Дегтярев.

Строительство, добыча полезных ископаемых, размещение отходов, разведение костров, хранение химикатов и многое другое на прилегающей к озеру территории отныне будет запрещено.

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