Варежки и носки для бездомных вяжут осужденные Хабаровского края Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Соцотдел Хабаровской епархии запустил благотворительную акцию «Согреть=Спасти». К ней решили присоединиться заключенные ИК-12. В рамках акции необходимо связать шерстяные носки и рукавицы для бездомных.

Пряжу для акции в колонию передала Хабаровская епархия. Всего из 20 килограммов пряжи планируют связать по 80 пар рукавиц и носков. Процесс уже пошел. В воспитательном отделе ИК-12 отметили, что к каждому изделию осужденные подходят ответственно.

- Каждая пара готовых изделий - произведение искусства. Заключенные со всей душой подошли к участию в акции. Каждое изделие они стараются сделать особенным, не похожим на другие. Для них важно, чтобы получатель такого подарка был рад ему и носил с удовольствием, - рассказала Анастасия Моторина, старший специалист по социальной работе ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю, капитан внутренней службы.

В 2021 году осужденные колонии принимают участие в акции уже во второй раз. Первая проба была в 2020-м. Тогда за участие в акции всем вязальщицам на Новый год вручили сладкие подарки. Сейчас уже связано 20 рукавиц.

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