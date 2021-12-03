Пробки в Хабаровске: снова десяточка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители вновь решили начать переписку во время вечерних пробок в Хабаровске. Немудрено – город опять сковали десятибалльные пробки, что уже вызывает раздражение у многих. Сервис Яндекс.Пробки оценивают дорожную ситуацию в 10 баллов.

- Куплю авто в районе МЖК, - написал один из водителей, стоящих в пробке на улице Краснореченской.

Именно там одна из самых плотных пробок и активная переписка на картах 2ГИС. Ярко-красным окрашены соседние улицы Кубяка, Павла Морозова, Шевчука, Пионерская и Запарина. А вот на Волочаевской проезд практически свободен.

Стоит весь центр города, начиная от Гамарника и заканчивая железнодорожным вокзалом. Не лучше ситуация на улице Большой. В сторону центра города уехать практически невозможно.

- На ишаке будет быстрее, - сделали вывод хабаровчане, застрявшие в пробках.

На улицах Краснореченской и Павла Морозова проблемы возникли из-за неочищенных крайних полос. Заехавшие на полосы водители застревают и начинают буксовать. И хотя полосы предназначены для движения общественного транспорта, из-за ремонта на Павла Морозова водителям разрешили пользоваться и этой полосой.

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