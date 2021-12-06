Для школьников из Гродеково в Хабаровском крае обновили спортзал
Фото: Правительство Хабаровского края
В новом календарном году ребятишки из гродековской школы в Хабаровском крае будут заниматься физкультурой в отремонтированном спортзале. Капитальный апгрейд он получил благодаря участию школы в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», сообщили в региональном правительстве.
На ремонт ушло около 6,1 миллиона рублей. На эти деньги в порядок привели не только внутреннее, но и наружное убранство: заменили кровлю и оконные блоки. Кроме того, администрация района вручила руководству школы сертификат на покупку спортивного оборудования и инвентаря.
- Спасибо всем причастным за отремонтированный спортивный зал. Теперь ребята будут заниматься физкультурой и спортом на современном уровне, - сказала заместитель директора школы села Гродеково Екатерина Кобзарь.
В обновленном спортзале уже прошли первые соревнования: «Веселые старты» среди учащихся начальных классов школы.
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