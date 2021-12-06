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Общество6 декабря 2021 8:00

В Хабаровске юристов поздравили с профессиональным праздником

Лучших сотрудников наградили в городской администрации
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Лучших сотрудников наградили в городской администрации

Лучших сотрудников наградили в городской администрации

Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии краевой столицы чествовали юристов. 3 декабря отмечается их профессиональный праздник.

- Юристам Хабаровска были вручены почетные грамоты и благодарности от мэра. Поощрения от главы краевой столицы получили сотрудники юридических служб и управлений министерства юстиции по Хабаровскому краю и ЕАО, администрации города, УФССП и других учреждений, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Юристов лично поздравил с профессиональным праздником вице-мэр города Игорь Михайловский.