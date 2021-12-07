Жителям Хабаровского края предложили стать донорами костного мозга для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стать донором костного мозга для больных ребятишек может каждый здоровый хабаровчанин. Жителям региона предложили присоединиться к всероссийской акции по расширению донорского регистра, сообщили в правительстве края.

Всего в стране есть 55080 потенциальных доноров костного мозга. 10 из них уже помогли спасти детские жизни.

- В нашем регионе пока нет детей, нуждающихся в пересадке костного мозга. Всего же в крае девять ребят прошли эту процедуру. Чаще всего ее проводят при лейкемии, различных типах лимфом и в ряде других случаев, в том числе связанных со злокачественными опухолями других органов, - рассказала главный внештатный детский онколог Хабаровского края Елена Ерега.

Она отметила, что найти подходящего донора очень сложно. Поэтому чем больше выбор, тем выше шанс на спасение больных.

ВАЖНО

Для того чтобы принять участие в акции, нужно оставить заявку на сайте Национального регистра доноров костного мозга. Стоит отметить, что донорами могут стать только те, чей вес превышает 50 килограммов.

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