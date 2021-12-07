Многоцелевые бомбардировщики Су-34 поступили в военную часть в Хабаровском крае. Фото: Восточный военный округ

В Хабаровский край поступили бомбардировщики Су-34. Авиачасть ВВС и ПВО Восточного военного округа будут использовать самолеты при проведении тренировочных полетов зимой.

- На Су-34 можно выполнять основные боевые задачи без сопровождения истребителями. На этих самолетах возможно самостоятельно вести воздушный бой, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Су-34 способен вести бой и днем, и ночью, в любых метеорологических условиях.