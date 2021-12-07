В ЕАО закрылось на карантин хирургическое отделение областной больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хирургическое отделение областной больницы в ЕАО закрыли на карантин. В связи с этим прекращен прием пациентов. Теперь тех, кто нуждается в хирургической помощи, будут отправлять в Хабаровский край.

- Пациенты, которые поступили в хирургическое отделение ранее, продолжат лечение там же. Медпомощь они получают в полном объеме, - рассказала Елена Стороженко, главный врач областной больницы в ЕАО.

Больницу закрыли из-за выявления там новой коронавирусной инфекции.