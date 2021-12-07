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Происшествия7 декабря 2021 8:30

В Николаевске-на-Амуре грузовик провалился под лед

Водитель, рискуя жизнью, поехал по замерзшей реке
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Водитель, рискуя жизнью, поехал по замерзшей реке

Водитель, рискуя жизнью, поехал по замерзшей реке

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае под воду ушел снегоболотоход «Кержак». Его обнаружили инспекторы ГИМС. Автомобиль, нагруженный продуктами, ушел под лед по уровень колес в районе Николаевска-на-Амуре.

- Толщина льда составляла всего десять сантиметров, поэтому лед не выдержал тяжелый грузовик. К счастью, никто не пострадал. Сейчас водитель пытается достать машину из воды, - рассказал Роман Сапун, руководитель инспекторского отделения ГИМС по Николаевску-на-Амуре и Николаевскому району.

Грузовой автомобиль передвигался в местности, где запрещено передвижение техники. Водитель проигнорировал выставленные таблички с запрещающими надписями о выезде на лед.