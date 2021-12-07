Стая бродячих собак напала на школьницу в Николаевске-на-Амуре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Николаевске-на-Амуре на 10-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Разъяренные животные травмировали школьницу и ее пришлось госпитализировать. К делу подключилось следственное управление следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

По информации следствия, ребенка госпитализировали в медучреждение в среднетяжелом состоянии. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей. В свою очередь ведомство возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

- Сейчас допрашивают свидетелей происшествия, назначены экспертизы. Принимаются все необходимые меры для отлова спецслужбами безнадзорных животных, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

К ответственности могут привлечь городскую администрацию Николаевска-на-Амуре. Именно администрация отвечает за обеспечение безопасности людей от нападения бездомных собак.

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