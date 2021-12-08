Мэр Хабаровска Кравчук вошел в топ-30 градоначальников
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вошел в топ-30 градоначальников региональных столиц. Он занял в нем 28 место, по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.
Всего объектами исследования стали заслуги руководителей 88 городов страны.
Что касается дальневосточных регионов, то на 22-м месте глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, на 44-м мэр Владивостока Константин Шестаков, на 60-м месте мэр Благовещенска Олег Имамеев, за ним следует на 66-й строчке глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, и на 81-й мэр Биробиджана Александр Головатый.
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