Подросток из Магаданской области отсудил у администрации поселка деньги за нападение на него бродячей собаки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магаданской области подросток, которого покусала бродячая собака, сумел добиться выплаты компенсации морального ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в поселке Ола. Бродячие собаки на улицах там, как и в большинстве других поселков, не в диковинку. И хотя местные жители с ними гармонично сосуществуют и периодически подкармливают, конфликты все же происходят.

Во время одного из них и пострадал школьник. И хотя раны давно зажили, испуг с ребенком останется надолго.

- Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего 10 тысяч рублей, однако муниципалитет пытался обжаловать судебное постановление, ссылаясь на недоказанность факта укуса именно бродячей собакой. Магаданским областным судом отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика об отмене решения суда первой инстанции, - рассказали в региональной прокуратуре.

Жители поселка, постоянно сталкивающиеся на улицах с дикими дворнягами, неоднократно требовали от администрации муниципалитета принять меры. Однако долгое время ситуация не решалась. Первые подвижки в этом направлении начались только в мае 2020 года. Власти заявили о планах по отлову четвероногих бродяг. Их стерилизуют, вакцинируют от бешенства и чипируют. Это позволит контролировать численность.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.