В Хабаровске из-за ковида перенесли мероприятия, связанные с Общероссийским днем приема граждан Фото: Администрация Хабаровска

Сложная эпидемиологическая ситуация в Хабаровске стала причиной переноса мероприятий, связанных с Общероссийским днем приема граждан. Если традиционно он проводился в День Конституции, 12 декабря, то на этот раз будет отложен до снижения уровня заболеваемости коронавирусом, сообщили в городской администрации.

Напомним, что по всей стране 12 декабря традиционно представители власти рассматривают обращения граждан по наиболее важным вопросам.

Несмотря на то, что сами мероприятия в этом году будут отложены, свои вопросы люди по-прежнему могут задать в удобном для себя формате: на сайте администрации города, по электронной почте civic@khv27.ru, на портале «Голос 27», отправить письмом по почте, факсом, или позвонив по телефону.

КОНКРЕТНО

Адрес для почтовых отправлений: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 66.

Факс: 8 (4212) 41-98-37.

Справки по телефонам: 8 (4212) 41-98-37; 41-98-38; 41-99-64; 41-98-39; 40-91-07; 41-96-26; 41-96-27.

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