10-летняя девочка в Хабаровске угодила под колеса машины Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 10-летняя школьница угодила под колеса машины. В момент ДТП девочка переходила дорогу на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД города.

Инцидент произошел около шести часов вечера 7 декабря. Ребенок переходил проезжую часть на улице Запарина, когда его сбила иномарка.

- Пострадала несовершеннолетняя. Она была доставлена в травмпункт. У девочки диагностирована травма ноги, - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что за рулем авто находился довольно опытный водитель. Его машина сейчас помещена на спецстоянку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.