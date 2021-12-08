10-летняя девочка в Хабаровске угодила под колеса машины
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске 10-летняя школьница угодила под колеса машины. В момент ДТП девочка переходила дорогу на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД города.
Инцидент произошел около шести часов вечера 7 декабря. Ребенок переходил проезжую часть на улице Запарина, когда его сбила иномарка.
- Пострадала несовершеннолетняя. Она была доставлена в травмпункт. У девочки диагностирована травма ноги, - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что за рулем авто находился довольно опытный водитель. Его машина сейчас помещена на спецстоянку.
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