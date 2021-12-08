«За четыре часа в любую точку края»: Михаил Дегтярев поставил задачу улучшить транспортную доступность региона Фото: Евгений СТОЯНОВ

В среду, 8 декабря, в региональной столице состоялось расширенное заседание правительства Хабаровского края. В ходе него губернатор Михаил Дегтярев поставил перед региональным правительством ряд важных задач. Среди них - улучшение транспортной доступности.

- Ставлю перед правительством задачу - улучшить транспортную доступность, чтобы за четыре часа было можно добраться до любой точки края. Это необходимо сделать к 2026 году, - заявил Михаил Дегтярев.

Глава региона поставил задачу увеличить внутрирегиональный пассажиропоток с 45 до 100 тысяч человек. Для решения этой амбициозной задачи губернатор предложил приобрести три новых пассажирских самолета.

Кроме того, Михаил Дегтярев предложил обновить 625 единиц пассажирского автомобильного и электрического транспорта. В планах внедрить систему безналичной оплаты и электронный проездной для всех видов пассажирского транспорта.

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