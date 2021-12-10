Новый мобильный пункт вакцинации открылся в центре Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобильный пункт вакцинации открылся в Хабаровске на «красной линии». Прививочный пункт расположен на пересечении улиц Муравьева-Амурского, 44 и Волочаевской, 150.

Еще один пункт в «Сбербанке» открыли в Хабаровске 10 декабря. Принимать всех желающих будут с понедельника по субботу с 10:30 до 15:30. В воскресенье у пункта будет выходной.

- Проводить вакцинацию будут сотрудники городской поликлиники №3, - сообщили в телеграм-канале «Здравый смысл 27».

Напомним, что при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится осмотр врачом-терапевтом.

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