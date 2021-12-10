Комсомольская «Амурсталь» переработает отходы, накопившиеся за 80 лет

Комсомольский «Амурсталь» переработает отходы, накопившиеся за 80 лет Фото: Правительство Хабаровского края

Новое высокотехнологичное оборудование появилось на заводе «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. Общая стоимость агрегата - 245 миллионов рублей. Он позволит совершать глубокую переработку шлака. В итоге доля железа в полученном сырье должна достигать более 80%.

По информации министерства промышленности и торговли Хабаровского края, дробильно-сортировочный комплекс на заводе «Амурсталь» станет первым на Дальнем Востоке. Агрегат создан российскими промышленниками. Все комплектующие доставили из разных регионов страны. Сейчас комплекс уже установлен на участке шлакоотвала. По планам агрегат должен переработать скопившийся с 1942 года шлак.

- Приобрести установку планировали уже не один год. Благодаря появлению новых технологий и росту цен на сырье эта покупка оказалась экономически целесообразна. Сейчас на заводе скоплено более восьми миллионов тонн шлака, - рассказал Владимир Лосев, исполнительный директор ООО «Амурсталь».

Завод приобрел агрегат за свой счет. Его запустят до конца 2021 года.

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