Коронавирус унес жизни семи человек за сутки в Хабаровском крае

За минувшие сутки (10 декабря) в Хабаровском крае коронавирус нашли у 513 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки (10 декабря) в Хабаровском крае коронавирус нашли у 513 человек. Все заболевшие получают лечение. Ковид стал причиной смерти семи человек, всего за сутки умер 51 житель региона.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Хабаровске - коронавирус диагностирован у 194 человек. В Комсомольске ковид нашли у 82 пациентов, в районе имени Лазо - у 68, в Николаевском районе - у 50. В Вяземском районе опасной инфекцией заразился 31 человек, в Совгаванском - 26, в Бикинском - 20, в Амурском - 13.

- В Комсомольском и Аяно-Майском районах зарегистрировано по шесть заболевших, в Солнечном и Тугуро-Чумиканском - по пять. В районе имени Полины Осипенко три ковидных пациента, в Нанайском, охотском, Ванинском и Хабаровском районах - по одному, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В Хабаровском крае с начала пандемии ковид нашли у 115 281 человек. Справились с опасной инфекцией 101 488 пациентов, 511 выписались за прошедшие сутки. Лечение получают 12 680 жителей региона. 1468 человек находятся на кислородной поддержке, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из-за коронавируса умерли 1113 пациентов.

Первым компонентом вакцины от ковида привиты 524 834 жителей региона. Полностью прошли иммунизацию 456 410 человек. Ревакцинацию прошли 55 392 пациента.

В крае развернуто 2 767 коек, из них свободных - 345.