Темпы вакцинации в Хабаровском крае выросли в шесть раз

В день первым компонентом прививается около 3,5 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

С октября 2021 года темпы вакцинации в Хабаровском крае увеличились в шесть раз. Этого удалось достичь благодаря открытию прививочных пунктов. За сутки первый компонент вакцины получают порядка 3500 человек, завершают иммунизацию - почти 2000. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В крае работают 140 пунктов вакцинации, 20 из них - мобильные. Прививки ставят 207 выездных бригад. 21 пункт вакцинации работает в школах Комсомольска и Хабаровска в рамках проекта «Медицинские субботы». Также в планах открыть подобные кабинеты в социальных учреждениях.

– Важно, чтобы работал коллективный иммунитет. Нужно поддерживать на высоких значениях титр антител к ковиду. А высоким он является в течение шести месяцев после болезни или вакцинации, – сообщил Алексей Веселов, и.о. заместителя министра – начальника управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края.

Всего в Хабаровском крае иммунитет к коронавирусу получили 521 306 человек. Завершили курс вакцинации 456 225 жителей региона, ревакцинацию прошли 54 204. В крае есть 105 560 доз противоковидной вакцины.