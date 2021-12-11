Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье11 декабря 2021 4:38

Темпы вакцинации в Хабаровском крае выросли в шесть раз

Такого показателя регион достиг почти за полтора месяца
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В день первым компонентом прививается около 3,5 тысячи человек

В день первым компонентом прививается около 3,5 тысячи человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С октября 2021 года темпы вакцинации в Хабаровском крае увеличились в шесть раз. Этого удалось достичь благодаря открытию прививочных пунктов. За сутки первый компонент вакцины получают порядка 3500 человек, завершают иммунизацию - почти 2000. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В крае работают 140 пунктов вакцинации, 20 из них - мобильные. Прививки ставят 207 выездных бригад. 21 пункт вакцинации работает в школах Комсомольска и Хабаровска в рамках проекта «Медицинские субботы». Также в планах открыть подобные кабинеты в социальных учреждениях.

– Важно, чтобы работал коллективный иммунитет. Нужно поддерживать на высоких значениях титр антител к ковиду. А высоким он является в течение шести месяцев после болезни или вакцинации, – сообщил Алексей Веселов, и.о. заместителя министра – начальника управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края.

Всего в Хабаровском крае иммунитет к коронавирусу получили 521 306 человек. Завершили курс вакцинации 456 225 жителей региона, ревакцинацию прошли 54 204. В крае есть 105 560 доз противоковидной вакцины.