Водитель маршрутки в Магадане высадил ребенка на мороз и оставил с незнакомым мужчиной

Ребенок сел в маршрутку вечером, оплатил проезд и занял заднее сидение Фото: Татьяна Коркина

Водитель маршрутки №20 в Магадане в начале ноября высадил ребенка, не довезя до нужной остановки. Инцидент случился в начале ноября: шофер сказал 9-летнему мальчику, что его смена закончилась и дальше он не поедет. Прокуратура организовала проверку.

Ребенок сел в маршрутку вечером, оплатил проезд и занял заднее сидение. Водитель завершил рейс и не заметил, что в автобусе остался юный пассажир. Шофер высадил мальчика на остановке, где стоял незнакомый мужчина. На улице стоял мороз около -15-20 градусов.

- Прокурор города внес представление директору общества с ограниченной ответственностью «Маршрут-Авто», после чего водитель маршрутки привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен премии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

В ведомстве отметили, что мальчик не пострадал и благополучно добрался до дома.