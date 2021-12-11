Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 9:08

Водитель маршрутки в Магадане высадил ребенка на мороз и оставил с незнакомым мужчиной

Шофера привлекли к ответственности
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ребенок сел в маршрутку вечером, оплатил проезд и занял заднее сидение

Ребенок сел в маршрутку вечером, оплатил проезд и занял заднее сидение

Фото: Татьяна Коркина

Водитель маршрутки №20 в Магадане в начале ноября высадил ребенка, не довезя до нужной остановки. Инцидент случился в начале ноября: шофер сказал 9-летнему мальчику, что его смена закончилась и дальше он не поедет. Прокуратура организовала проверку.

Ребенок сел в маршрутку вечером, оплатил проезд и занял заднее сидение. Водитель завершил рейс и не заметил, что в автобусе остался юный пассажир. Шофер высадил мальчика на остановке, где стоял незнакомый мужчина. На улице стоял мороз около -15-20 градусов.

- Прокурор города внес представление директору общества с ограниченной ответственностью «Маршрут-Авто», после чего водитель маршрутки привлечен к дисциплинарной ответственности и лишен премии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

В ведомстве отметили, что мальчик не пострадал и благополучно добрался до дома.