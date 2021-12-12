11 декабря в Хабаровске вновь пройдет снег Фото: Администрация Хабаровска

12 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -8 градусов. Ночью до -12. Возможен небольшой снег. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-12 метров в секунду.

На юге края преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем от -11 до -6 градусов. Ночью от -15 до -10. Западный и юго-западный ветра будут дуть со скоростью 5-12 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -14 до -1 градуса днем и до -23 ночью. Скорость ветра составит от 4 до 12 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

В северных районах, кроме Охотского, пройдет снег. Столбики термометров ночью покажут от -26 до -7 градусов. Днем от -18 до -4 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 3-14 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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