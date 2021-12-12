Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве девочками-подростками жителя Хабаровского края Фото: Социальные сети

Прокуратура Ванинского района будет контролировать ход расследования убийства мужчины, которое совершили двое девочек-подростков. В ночь с 9 на 10 декабря они забили до смерти 60-летнего экс-моряка. Врачи не смогли спасти мужчину.

— По подозрению в совершении преступления задержаны две несовершеннолетние девушки. Прокуратура Ванинского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что при необходимости примут меры.

Как ранее сообщил источник «КП», первоначальная версия о том, что девушки могли убить человека, чтобы ограбить, не нашла своего подтверждения. Не исключается, что на преступление подростки решились ради хайпа в Сети.

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