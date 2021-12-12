Хабаровчан 13 декабря ожидают ветер и небольшой снег Фото: Олеся Приходько

13 декабря, по прогнозу ГУ МЧС Хабаровского края, в столице региона днем ожидается около -11 градусов. Ночью до -15. Возможен небольшой снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

На юге края местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -14 до -9 градусов. Ночью от -20 до -15.Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -20 до -4 градуса днем и до -30 ночью. Скорость ветра составит от 4 до 12 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

В северных районах, кроме Охотского, пройдет снег. Столбики термометров ночью покажут от -23 до -12 градусов. Днем от -15 до -7 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с усилениями до 20 метров.

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