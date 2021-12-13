В Хабаровском крае усилили контроль за елками перед новым годом Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

До нового года чуть больше двух недель, и вот-вот в Хабаровском крае откроются елочные базары. А чтобы те, кто любят ставить дома к празднику живую, а не искусственную лесную красавицу, не срубили ее в лесу, в регионе проходит экологическая кампания «Ель», сообщили в «Заповедном Приамурье».

— Очень сложно переоценить значимость хвойного леса в жизни человека. Каждая хвоинка – это фабрика по производству кислорода, который необходим для дыхания всех живых существ. Вот почему так важно понимать свою ответственность перед миром природы и приобретать «зелёных красавиц» только на официальных елочных базарах у добросовестных продавцов,— отметили там.

Сейчас инспекторы работают на всех наиболее популярных у нарушителей территориях. Дополнительная охрана требуется, как Елям, так и пихтам, кедрам и соснам. Их тоже нередко пытаются вынести домой из леса.

Напомним, что штраф для физлиц за каждое срубленное дерево составляет 5 тысяч рублей, что заметно превышает стоимость одной ели на базаре.

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