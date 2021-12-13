В Хабаровском крае вакцина ГамКовидВак показала стопроцентную эффективность Фото: Ксения Высотина

В Хабаровском крае подтверждена стопроцентная эффективность вакцины «ГамКовидВак». Вакцина предупреждает тяжелое течение болезни. Также вакцинировавшимся жителям края не грозит летальный исход от COVID-19.

- Заболеваемость ковидом в регионе снизилась в десять раз после вакцинации жителей. Среди 154 144 человек после полного курса вакцинации заболели только 0,34%, а после первой дозы вакцины - только 0,49%, - сообщается в Telegram-канале заместителя председателя правительства края по соцвопросам Евгения Никонова «Здравый смысл 27».

После ревакцинации из 323 854 человек заболели только 2% жителей. У 0,02% болезнь протекала тяжело.

Однако в ноябре этого года по сравнению с ноябрем прошлого года в 1,4 раза возросла заболеваемость ковидом. Удельный вес умерших при этом снизился в два раза.