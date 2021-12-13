Хабаровские учителя освоят навыки экологичного общения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Педагоги Хабаровского края научатся экологичному общению с учениками в рамках проекта «Стать современным учителем». Специалисты поделятся секретами стрессоустойчивости и окажут учителям психологическую поддержку.

Инициативу реализует АНО «Рука-в-руке». На воплощение проекта в жизнь организация получила около 600 тысяч рублей, когда в этом году стала победителем конкурса проектов социально ориентированных НКО.

- Обучение учителей экологичной коммуникации поможет избежать буллинга в школе. В рамках курса запланированы семинары, вебинары, мастер-классы и работа групп психологической поддержки, - рассказал Дмитрий Верин-Галицкий, руководитель проекта.

Все эти мероприятия будут проходить в течение всего 2022 года как очно, так и в онлайн-формате.

КОНКРЕТНО

Заявки на участие в проекте принимаются на электронную почту klub_argo@mail.ru до 20 декабря.