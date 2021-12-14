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Общество14 декабря 2021 2:00

Мэр Биробиджана Головатый написал заявление об уходе по собственному желанию

Последним рабочим днем в кресле главы города для него станет 30 декабря
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Мэр Биробиджана Головатый написал заявление об уходе по собственному желанию

Мэр Биробиджана Головатый написал заявление об уходе по собственному желанию

Фото: администрация Биробиджана

Мэр столицы ЕАО - Биробиджана - Александр Головатый покинет свой пост. Он добровольно решил сложить с себя полномочия главы города.

Что послужило причиной такого решения, пока не раскрывается. Судя по недавним записям на странице градоначальника в Instagram, он занимался всем тем же, чем и главы других городов и сел - убирал вместе со всеми снег с городских улиц после нашествия циклона. 12 декабря Головатый поздравил всех с Днем Конституции.

Последним рабочим днем в кресле главы города для Александра станет 30 декабря.

- На заседании городской думы рассмотрят заявление Александра Головатого, после будет определена дата проведения конкурса на должность мэра города, - сообщили в городской администрации.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Головатый родился 31 мая 1984 года в городе Облучье. В 2001 году поступил в Биробиджанский промышленный техникум на специальность экономиста-бухгалтера. После завершения учебы через три года вернулся в родной город и устроился на работу главным специалистом по вопросам экономики в «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Оттуда в 2006 он перешел на работу в РЖД и поступил в Тихоокеанский госуниверситет на специальность «Финансы и кредит».

Спустя год после начала университетской жизни Головатый устроился на работу в администрацию Облученского района, где проработал пять лет и прошел путь от главного специалиста-эксперта информационно-аналитического отдела до первого заместителя главы администрации.

С 2013 по апрель 2019 года возглавлял администрацию Облученского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области.

Женат, воспитывает сына.

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