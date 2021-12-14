Одну из улиц Хабаровска затопило водой из-за повреждения трубопровода

Вода на дороге стала препятствием для хабаровчан. Фото: скриншот из видео

В редакцию «Комсомолки» очевидец прислал видео, на котором видно, как затопило одну из улиц города. По дороге течет ручей. Но вода нисколько не мешает проезжающим автомобилям.

- Зафиксировано повреждение трубопровода в районе улицы Центральной. На данный момент авария устраняется. Там работает техника, - рассказали «КП» - Хабаровск» в дежурно-диспетчерской службе города.

Видео снято хабаровчанином в районе улицы Краснореченской, 90. В ролике также слышен диалог мужчины с ребенком, который, вероятно, не может добраться в необходимое место из-за воды на дороге.