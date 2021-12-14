В школах Хабаровского края новогодние каникулы начнутся 27 декабря

С 15 декабря в регионе будут под запретом детские игровые программы Фото: Евгения ГУСЕВА

Школьникам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре продлили каникулы. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Школьные новогодние каникулы начнутся 27 декабря. 15 декабря перестанут работать детские учреждения дополнительного образования. Они возобновят работу после Нового года, - пояснили в краевом минздраве.

Также с 15 декабря по 10 января будет приостановлена работа детских игровых комнат. Кроме этого, под запретом проведение в торговых центрах детских программ с участием аниматоров.