В Хабаровске иномарка врезалась в автобус и загнала в снежную насыпь еще одно авто Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске иномарка врезалась в автобус и загнала в снежную насыпь еще одно авто на улице Краснореченской. Массовое ДТП стало серьезным препятствием для движения других автомобилистов, сообщили в ГИБДД города.

Дорожный инцидент произошел 14 декабря около 10 часов утра. В этот момент автобус как раз выезжал с остановки, но его подрезала Toyota Platz.

- Автобус выехал на вторую полосу попутного направления и стал помехой для Toyota Corolla Runx. Водитель иномарки экстренно начал тормозить, чтобы избежать столкновения, и машину занесло на снежный бруствер, - рассказали в ведомстве.

Как сообщается, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Медицинская помощь потребовалась только виновнику аварии. 25-летний молодой человек получил незначительные травмы и будет проходить лечение дома.

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