Разнес все топором: дебошир устроил погром в хабаровской гостинице. Фото: Росгвардия Хабаровского края

В хабаровской гостинице «Бригантина» произошло ЧП: туда вломился посторонний мужчина и учинил погром. О произошедшем рассказали в региональной Росгвардии.

Как выяснилось, все случилось около часа ночи. Мужчина прошел в гостиницу через служебный вход, добрался до кухни и столовой, а затем начал крушить там все, что попадалось под руку.

— Войдя в помещение, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили внутри неизвестного гражданина с небольшим топориком в руках, который крушил всё, что попадалось под руку: предметы мебели, кухонную утварь. Заметив сотрудников Росгвардии, мужчина бросил топорик на пол, но продолжал вести себя агрессивно, на законные требования правоохранителей не реагировал, — рассказал начальник пресс-службы краевой Росгвардии, подполковник полиции Владислав Шевченко.

Силовикам не осталось ничего, как скрутить буйного и доставить его в отдел полиции. Сидя на допросе задержанный заявил, что вообще не понимает, зачем он начал дебоширить. Теперь, пока полицейские проводят проверку, администрация гостиницы подсчитывает убытки.

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