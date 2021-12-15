Имена Артем и София стали самыми популярными среди новорожденных в Хабаровском крае

Более 12 тысяч детей родились в регионе в 2021 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае в 2021 году родились более 12 тысяч детей. 6542 ребенка из них появились на свет в краевой столице. 2000 детей родились в Комсомольске-на-Амуре. Мальчиков при этом родилось немного больше, чем девочек.

- Мальчиков чаще всего называют Артемом. Такое имя получили 315 новорожденных. На втором месте по популярности имя Александр, его дали 293 малышам. Из женских имен самыми популярными стали София, Алиса и Анна, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Также, известно, что за 11 месяцев текущего года в Хабаровском крае родились две тройни и 145 двоен.