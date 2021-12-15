Карта «Муравьев-Амурский» появится у жителей Хабаровского края в 2022 году

Проект будет реализован в рамках инициативы «Край комфортного проживания» Фото: Правительство Хабаровского края

Карта «Муравьев-Амурский» появится у жителей Хабаровского края. Ее запустят в рамках инициативы «Край комфортного проживания», которая вошла в Стратегию развития региона до 2026 года. Об этом заявил губернатор края Михаил Дегтярев на расширенном заседании правительства.

- Карта будет одновременно банковской и скидочной, а также сможет выполнять функции проездного, медицинского полиса, СНИЛС и электронной подписи. Будет создано приложение для мобильного телефона, интегрированное с Госуслугами, Фондом ОМС и Пенсионным фондом, - пояснил Михаил Дегтярев.

Проект планируется реализовать в 2022 году.