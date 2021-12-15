В районе имени Лазо коровы заболели лейкозом крупного рогатого скота Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В трех подсобных хозяйствах района имени Лазо коровы болеют лейкозом крупного рогатого скота. Эта болезнь заразная для других животных. Молоко и мясо зараженных коров нельзя употреблять в пищу.

По закону животных, больных лейкозом, нужно отправлять на убой не позднее 15 дней после постановки такого диагноза. Но владельцы подсобных хозяйств, где живут зараженные коровы, таких мер не приняли.

- В отношении владельцев личных подсобных хозяйств возбуждены дела об административном правонарушении. Ответственность за него предусмотрена второй частью статьи 10.6 административного кодекса – «Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных», - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.