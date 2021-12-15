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Общество15 декабря 2021 9:48

В Хабаровске изменится маршрут нескольких автобусов

Городской общественный транспорт больше не будет выезжать за пределы краевой столицы
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Городской общественный транспорт больше не будет выезжать за пределы краевой столицы

Городской общественный транспорт больше не будет выезжать за пределы краевой столицы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице изменится маршрут нескольких автобусов. Такое решение принято из-за федерального закона № 220, который запрещает муниципалитетам осуществлять перевозки за пределами города.

- За пределы города ездят пригородные и междугородние автобусы, которые находятся в ведении краевого минтранса. Поэтому автобусы № 10, 27 и 80 будут менять маршрут. По просьбам хабаровчан принято решение о продлении маршрута десятого автобуса до автовокзала, - рассказали «КП» - Хабаровск» в мэрии города.

Известно, что конечной остановкой автобуса №27 с 25 декабря станет «Геофизическая». Восьмидесятый автобус больше не будет ездить до Матвеевки. Его маршрут закончится остановкой «Аэропорт».