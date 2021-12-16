В жилом бараке Хабаровска произошел пожар Фото: Виктор Гусейнов

В Хабаровске 15 декабря вечером произошел пожар в двухэтажном жилом бараке. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания пятерых жильцов, сообщили в ГУ МЧС региона.

О ЧП стало известно около 19:00. В пожарную часть позвонили очевидцы, которые рассказали, что на улице Карла Маркса валит дым из окна квартиры.

— Прибывшее на место звено газодымозащитной службы выдвинулось на разведку и проверку квартир на наличие там людей, нуждающихся в помощи и эвакуации. По прибытию пожарных подразделений по лестничным маршам было эвакуировано 5 человек, — рассказали в ведомстве.

Причиной огня стал загоревшийся электрощиток. Почему он вспыхнул, будут выяснять специалисты.

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