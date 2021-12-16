Хабаровский «СКА-Нефтяник» обошел «Старт» из Нижнего Новгорода. Фото: СКА-Нефтяник/Павел Новиков
В Нижнем Новгороде состоялся гостевой матч хабаровского «СКА-Нефтяника» с местным «Стартом». Последний давно не возглавляет турнирных таблиц, однако на домашнем льду создал несколько опасных моментов для соперников.
Однако это не сломило воли к победе у дальневосточников и они активно навязывали соперникам свою игру.
— Очень вовремя пошли угловые, два из которых реализовал Василий Грановский. После же того как на 73-й минуте Туомас Мяаття сделал счет 6:0 в пользу «СКА-Нефтяника», мало кто сомневался, что хабаровчане добьются победы с крупным счетом. Однако под занавес встречи дальневосточники несколько снизили концентрацию при игре в обороне, что позволило нижегородцам уйти от разгрома, — рассказали в пресс-службе клуба.
Впереди у хабаровской команды заключительный матч гостевой серии. Спортсмены схлестнутся на льду с ульяновской «Волгой».
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