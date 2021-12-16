«Сквер русских сказок» появился в Хабаровске

Строительство зоны отдыха обошлось в 21 миллион рублей Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице, в парке «Северный», появился «Сквер русских сказок». На строительство новой тематической зоны отдыха было выделено около 21 миллиона рублей.

«Сквер русских сказок» для жителей Краснофлотского района построили в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Всего в городе в 2021 году построено шесть скверов. Почти все денежные средства на строительство выделены из федерального бюджета. Всего 72 миллиона рублей, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.