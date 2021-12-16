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Здоровье16 декабря 2021 8:32

Новое оборудование появилось в краевой больнице в Хабаровске

На днях в медучреждение доставили компьютерный томограф
Анастасия НУРАДИЛОВА
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На днях в медучреждение доставили компьютерный томограф

На днях в медучреждение доставили компьютерный томограф

Фото: Ксения Высотина

В краевую клиническую больницу №1 имени С. И. Сергеева поступило новое оборудование. В медицинское учреждение доставили 160-срезовый компьютерных томограф.

- До конца этого года в больницу поступит еще 16-срезовый КТ-аппарат. Его отыграли через аукцион на деньги ненормированного страхового запаса, - написал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале «Здравый смысл 27».

Также в больнице переоснащают лабораторию. В медицинское учреждение поступил масс-спектрометр, благодаря которому можно определить большое количество микробных маркеров. Такая возможность ускорит лечение пациентов.