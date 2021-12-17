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Происшествия17 декабря 2021 1:47

Замерз насмерть: в Хабаровске найдено тело мужчины

Погибший, очевидно, заночевал в машине
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Замерз насмерть: в Хабаровске найдено тело мужчины

Замерз насмерть: в Хабаровске найдено тело мужчины

Фото: Олег ЗОЛОТО

В хабаровском ГСК найден труп мужчины. Погибшего обнаружил случайный свидетель — решил заглянуть в незнакомую машину, когда та простояла без движения сутки, и увидел внутри мертвого человека.

По всей видимости, мужчина попросту замер в автомобиле, когда лег там спать. Эту версию «Комсомольской правде» подтвердили в региональном следкоме.

— Мужчина замерз, проводится процессуальная проверка, — сказала представитель ведомства Дарья Немцева.

В правоохранительных органа сейчас также выясняют, кому принадлежал автомобиль и почему человек зимой остался спать в нем.

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