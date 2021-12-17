Серийного грабителя отправят под суд в Комсомольске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Комсомольске-на-Амуре под суд отправят серийного грабителя. последней жертвой мужчины стала продавец из продуктового магазина, сообщили в региональной полиции.
Женщина в заявлении написала, что вечером в магазин зашел покупатель и попросил показать товар с полки. Когда женщина наклонилась, он сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и сбежал. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
— Был задержан ранее судимый безработный 23-летний житель города Юности. В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к совершению аналогичного противоправного деяния. Ущерб составил около четырех тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД Хабаровского края.
Кроме того выяснилось, что незадолго до этого еще одна женщина-продавец едва не лишились своих ювелирных украшений.
Все награбленное преступник сдал в ломбард. Сейчас мужчина в СИЗО и ждет суда.
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