Пожарные спасли из огня жителей барака в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске сотрудники МЧС спасли из огня жильцов горящего барака. ЧП произошло 19 декабря на по улице Сибирской, сообщили в ведомстве.

В спецслужбы вызов поступил около трех часов ночи. Как оказалось, в горящей квартире находился ее хозяин. Мужчина был срочно доставлен в больницу.

- В результате возгорания в доме наблюдалось сильное задымление. Пожарными со второго этажа здания при помощи индивидуальных спасательных устройств спасено три человека. Еще трое эвакуированы с первого этажа. Все люди осмотрены специалистами бригады скорой медицинской помощи, дежурившей на месте вызова. В госпитализации не нуждались, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Чтобы потушить здание, на место выезжали сразу восемь бригад сотрудников МЧС. Причина возгорания пока не известна.

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