Житель Советской Гавани перевел лжебанкирам около трех миллионов

Мужчине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником банка Фото: Борис КУДРЯВОВ

На уловки мошенников попался житель Советской Гавани. Он обратился в полицию за помощью.

Мужчине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником банка. В телефонном разговоре он рассказал, что на потерпевшего кто-то пытается оформить кредит, и предложил мужчине самому оформить кредит и перевести эти деньги на безопасный счет.

Тот согласился и перевел около трех миллионов на указанные лжебанкиром телефонные номера. Только потом житель Советской Гавани понял, что его обманули, и обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ - «Мошенничество». Злоумышленникам грозит 10 лет тюрьмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников.