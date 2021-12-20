В Хабаровск вернулась по-зимнему теплая погода Фото: Иван Макеев

После суровых морозов, пришедших из Якутии, в Хабаровский край вернулась относительно теплая для дальневосточной зимы погода. Днем 21 декабря в краевой столице ожидается до -17 градусов, ночью до -21. Возможен небольшой снег. Немного испортит комфортные ощущения на улице разве что северный ветер, который будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

На юге края пройдет снег. Столбики термометров покажут днем от -15 до -10 градусов. Ночью от -22 до -17. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -25 до -7 градусов днем и до -35 ночью. Скорость северного и северо-западного ветра составит от 2 до 14 метров в секунду. Местами возможен небольшой снег и слабая метель.

В северных районах преимущественно без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -36 до -21 градуса. Днем от -30 до -17 градусов. Ветер северо-западный, 4-12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.